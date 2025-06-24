МАГАТЭ допустило выброс радиации после удара США по Натанзу

«В Натанзе МАГАТЭ обнаружило два отверстия от ударов США над подземными залами, которые использовались для обогащения и хранения урана. Основываясь на знаниях о том, что содержалось в этих залах, МАГАТЭ оценивает, что этот удар мог вызвать локальное загрязнение и химическую опасность», — говорится в сообщении МАГАТЭ.