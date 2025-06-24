Судно с 3 тыс. автомобилей на борту затонуло в Тихом океане

Как отметили в компании, ликвидировать пожар за эти недели так и не удалось, так как на борту было около 800 электромобилей, а их литий-ионные аккумуляторы при горении выделяют очень много тепла и даже после тушения могут загореться вновь. Ущерб, нанесенный пожаром, а также плохие погодные условия привели к тому, что судно сегодня начало тонуть, заявила Zodiac Maritime. По данным WSJ, на борту находились автомобили, произведенные в Китае и предназначенные для мексиканского рынка.