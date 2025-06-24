Белорус получил уголовное дело из-за книг про Гарри Поттера

Сообщается, что в Московское РУВД обратилась пенсионерка. Она сообщила, что у нее внучки пропало несколько книг, ущерб составил около 150 рублей. Сотрудники милиции по подозрению в краже задержали 22-летнего мужчину. На протяжении нескольких месяцев он снимал у пожилой женщины комнату.