Белорус получил уголовное дело из-за книг про Гарри Поттера. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что в Московское РУВД обратилась пенсионерка. Она сообщила, что у нее внучки пропало несколько книг, ущерб составил около 150 рублей. Сотрудники милиции по подозрению в краже задержали 22-летнего мужчину. На протяжении нескольких месяцев он снимал у пожилой женщины комнату.
Установлено, что пока подозреваемый проживал в квартире пенсионерку, то через одну из онлайн-площадок выставлял на продажу книги, хранившиеся в комнате.
«Найдя покупателя, молодой человек отправил 4 книги о “Гарри Поттере” почтой и почти сразу съехал», — обратили внимание в ведомстве.
По указанному факту было заведено уголовное дело за кражу.
Тем временем МВД и СК раскрыли аферу с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000.
Ранее МНС напомнило белорусам о налоге за сбор грибов и ягод.
Кстати, НЦЗПД сказал, нужно ли блогеру получать согласие белорусов на участие в съемке видео, которое опубликуют в сети.