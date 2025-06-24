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Белорус получил уголовное дело из-за книг про Гарри Поттера

В Беларуси мужчина заработал уголовное дело из-за четырех книг про Гарри Поттера.

Источник: Комсомольская правда

Белорус получил уголовное дело из-за книг про Гарри Поттера. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что в Московское РУВД обратилась пенсионерка. Она сообщила, что у нее внучки пропало несколько книг, ущерб составил около 150 рублей. Сотрудники милиции по подозрению в краже задержали 22-летнего мужчину. На протяжении нескольких месяцев он снимал у пожилой женщины комнату.

Установлено, что пока подозреваемый проживал в квартире пенсионерку, то через одну из онлайн-площадок выставлял на продажу книги, хранившиеся в комнате.

«Найдя покупателя, молодой человек отправил 4 книги о “Гарри Поттере” почтой и почти сразу съехал», — обратили внимание в ведомстве.

По указанному факту было заведено уголовное дело за кражу.

Тем временем МВД и СК раскрыли аферу с компьютерной игрой, куда минчанин вложил $900 000.

Ранее МНС напомнило белорусам о налоге за сбор грибов и ягод.

Кстати, НЦЗПД сказал, нужно ли блогеру получать согласие белорусов на участие в съемке видео, которое опубликуют в сети.