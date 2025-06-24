В самарском аэропорту «Курумоч» задержали вылет 11 рейсов 24 июня

В «Курумоче» задержали несколько рейсов. Это произошло еще днем 24 июня.
Всего был отложен вылет 11 воздушных судов по направлениям в Петербург, Москву, Калининград, Сочи, Екатеринбург и Душанбе.
Ранее мы писали о том, что в самарский аэропорт приземлился самолет, у которого выявили неисправность. Тем не менее, полет закончился благополучно и воздушное судно успешно приземлилось в Самаре.
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