В небе над Самарской областью был сбит БПЛА 24 июня

В Самарской области был сбит беспилотник. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, жертв и разрушений на территории нашего региона нет.
Также, Федорищев поблагодарил военнослужащих и службы ПВО.
Напомним, что сегодня днем была также объявлена опасность атаки беспилотников. Ее объявили в областном МЧС в 11:33.
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