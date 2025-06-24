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В небе над Самарской областью был сбит БПЛА 24 июня

В Самарской области был сбит беспилотник.

В Самарской области был сбит беспилотник. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

По словам главы региона, жертв и разрушений на территории нашего региона нет.

Также, Федорищев поблагодарил военнослужащих и службы ПВО.

Напомним, что сегодня днем была также объявлена опасность атаки беспилотников. Ее объявили в областном МЧС в 11:33.

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