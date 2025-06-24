Названа дата встречи Зеленского и Трампа

Ранее приглашение Зеленского на саммит НАТО в Гааге вызывало споры среди участников альянса из-за опасений возможного конфликта с Трампом, который выступает против членства Украины в НАТО. В итоге Зеленский получил приглашение на мероприятие, однако он не будет участвовать в рабочих встречах.