Израиль сместит фокус конфликта на Газу

После телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона приняла решение не наносить новые удары по территории Ирана. Ранее Трамп заявлял, что именно его посредничество позволило Израилю и Ирану договориться о перемирии, а обе стороны обратились к нему с инициативой мира. В ответ на это конгрессмен Эрл «Бадди» Картер предложил номинировать главу Белого дома на Нобелевскую премию мира.