Бусаргин: Над Саратовской областью уничтожили несколько БПЛА, есть пострадавший

Вечером во вторник, 24 июня, над территорией Саратовской области российские системы противовоздушной обороны ликвидировали несколько беспилотников. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, есть один пострадавший.
«Над территорией нескольких районов Саратовской области ликвидированы БПЛА. На местах работают все оперативные службы. Есть один пострадавший, медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал глава области в Telegram-канале.
Медики уже оказывают пострадавшему гражданину всю необходимую помощь, подчеркивает Бусаргин. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС.
Как KP.RU писал ранее, в период с 13:00 по 16:05 по мск 24 июня 2025 года Украина попыталась атаковать Россию 18 дронами. Вражеские беспилотники были обнаружены над несколькими регионами РФ, в числе которых Воронежская, Ульяновская, Курская, Саратовская, Белгородская и Пензенская области.