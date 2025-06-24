Скорая перевернулась после ДТП с легковушкой в Луховицком округе Подмосковья

В Луховицком округе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения авто экстренной службы перевернулось. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в столичных Teelgram-каналах.