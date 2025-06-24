Скорая перевернулась после ДТП с легковушкой в Луховицком округе Подмосковья

В Луховицком округе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения авто экстренной службы перевернулось. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в столичных Teelgram-каналах.
По информации «ДТП и ЧП Москва», авария произошла неподалеку от села Ловцы. В результате произошедшего пострадала 43-летняя пассажирка «Лады». Ее госпитализировали.
Утром того же дня женщина за рулем автомобиля «Сузуки» сбила четырехлетнюю девочку, которая переезжала на самокате пешеходный переход без светофора на улице Маршала Савицкого в Новой Москве. Пострадавшего ребенка госпитализировали.