Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скорая перевернулась после ДТП с легковушкой в Луховицком округе Подмосковья

В Луховицком округе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения авто экстренной службы перевернулось. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в столичных Teelgram-каналах.

В Луховицком округе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате столкновения авто экстренной службы перевернулось. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в столичных Teelgram-каналах.

По информации «ДТП и ЧП Москва», авария произошла неподалеку от села Ловцы. В результате произошедшего пострадала 43-летняя пассажирка «Лады». Ее госпитализировали.

Утром того же дня женщина за рулем автомобиля «Сузуки» сбила четырехлетнюю девочку, которая переезжала на самокате пешеходный переход без светофора на улице Маршала Савицкого в Новой Москве. Пострадавшего ребенка госпитализировали.