Mash: в Казани сбили несколько беспилотников

С 13:00 до 16:05 по московскому времени системы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России. Семь дронов уничтожили в Воронежской области, пять — в Ульяновской, по два — в Пензенской и Курской, по одному — в Белгородской и Саратовской областях, передает «360.ru».