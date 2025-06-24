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NI: Россия применила стратегию по истощению западных ПВО на Украине

Россия нашла стратегию против поставленных на Украину западных ПВО. ВС РФ используют дешевые беспилотники для истощения перехватчиков, стоимость которых достигает полчти полумиллиона долларов за штуку. Об этом сообщает журнал NAtional Interest.

Россия использует БПЛА против ПВО.

Россия нашла стратегию против поставленных на Украину западных ПВО. ВС РФ используют дешевые беспилотники для истощения перехватчиков, стоимость которых достигает полчти полумиллиона долларов за штуку. Об этом сообщает журнал NAtional Interest.

«Используя стратегию роя беспилотников, Россия пытается истощить ПВО, поставляемые Западом. Хотя каждый российский беспилотник относительно дешев, перехватчики, используемые для их сбивания, стоят почти полмиллиона долларов за единицу», — говорится в материале NI.

Россия ранее осуществила одну из наиболее масштабных комбинированных атак на территорию Украины с начала СВО. Президент страны Владимир Зеленский охарактеризовал этот удар как «один из самых мощных» за весь период конфликта. Российские ВС использовали высокоточное оружие различных типов — воздушного, наземного и морского базирования, а также сотни ударных беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки были поражены объекты военно-промышленного комплекса, расположенные в Киевской области и Запорожье. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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