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Над Россией за три часа сбили 22 дрона ВСУ

Средства ПВО сбили 22 украинских дрона над пятью территориями России за последние три часа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За последние три часа дроны ВСУ были сбиты над пятью территориями РФ.

Средства ПВО сбили 22 украинских дрона над пятью территориями России за последние три часа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ПВО сбила 22 украинских БПЛА», — говорится в сводке военного ведомства. Сообщается, что 13 беспилотников было обнаружено и локализовано в небе над Воронежской областью. Четыре над Белгородской. Три дрона ВСУ были сбиты в Саратовском регионе и по одному в Самарской области и в Республике Татарстан.

Сегодня утром в небе над Россией было сбито 30 украинских БПЛА. Ударам ВСУ подверглись территории Воронежской, Белгородской, Саратовской и Пензенской областей.

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