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Над Самарской областью сбили украинский БПЛА

Вечером 24 июня силы ПВО успешно перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ, летевший над Самарской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, жертв и разрушений нет.

Источник: Life.ru

«Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности», — написал Федорищев в телеграм-канале..

Ранее сегодня сообщалось, что средства ПВО за три часа уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над регионами России. Атаки происходили в период с 13:00 мск до 16:05 мск.

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