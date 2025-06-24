В США признали флот России самым мощным в Черном море

Гринкевич также обратил внимание сенаторов на то, что российский флот обладает значительными географическими преимуществами в Арктике. По его словам, Россия усиливает контроль над Северным морским путем за счет ввода новых атомных ракетных подводных лодок и двух надводных кораблей ледового класса. В своем выступлении генерал подчеркнул, что эти меры позволяют РФ расширять присутствие в стратегически важном регионе и повышать свои возможности по контролю морских путей.