Минобороны: силы ПВО за 3,5 часа уничтожили 22 дрона над пятью регионами РФ

За минувшие три с половиной часа вечера вторника, 24 июня, российские системы противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника. Все они были направлены на пять регионов РФ, сообщают представители Министерства обороны РФ.
«24 июня текущего года в период с 16:10 мск до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в военном ведомстве.
Известно, что 13 вражеских дронов уничтожено над территорией Воронежской области, четыре — Белгородской, три — Саратовской области и по одному над территориями Самарской области и Республики Татарстан.
Как KP.RU писал ранее, 24 июня над территорией Саратовской области силы ПВО сбили несколько беспилотников. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, есть один пострадавший.