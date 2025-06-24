Зеленский призвал добиться снижения российской нефти до 30 долларов за баррель.
Чтобы остановить конфликт на Украине, необходимо ужесточить санкционные меры против российской нефти и добиться снижения ее цены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Нам нужен сильный 18 пакет санкций ЕС. Нам нужны жесткие, болезненные санкции в отношении российской нефти», — написал в своем telegram-канале глава киевского режима. Он отметил, что только такие меры могут привести к остановке конфликта на Украине.
Кроме того, Зеленский предложил установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Кроме того, он обратился к государствам Европы и членам НАТО с предупреждением о якобы возможной угрозе военных действий со стороны России против этих стран.
Ранее Зеленский также выступил с предупреждением в адрес НАТО о возможных «военных операциях России» на территории стран-членов альянса. Однако он не представил подтверждающих доказательств этим обвинениям, передает «360.ru».