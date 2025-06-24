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Зеленский решил, что дешевая нефть остановит конфликт на Украине

Чтобы остановить конфликт на Украине, необходимо ужесточить санкционные меры против российской нефти и добиться снижения ее цены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский призвал добиться снижения российской нефти до 30 долларов за баррель.

Чтобы остановить конфликт на Украине, необходимо ужесточить санкционные меры против российской нефти и добиться снижения ее цены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нам нужен сильный 18 пакет санкций ЕС. Нам нужны жесткие, болезненные санкции в отношении российской нефти», — написал в своем telegram-канале глава киевского режима. Он отметил, что только такие меры могут привести к остановке конфликта на Украине.

Кроме того, Зеленский предложил установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Кроме того, он обратился к государствам Европы и членам НАТО с предупреждением о якобы возможной угрозе военных действий со стороны России против этих стран.

Ранее Зеленский также выступил с предупреждением в адрес НАТО о возможных «военных операциях России» на территории стран-членов альянса. Однако он не представил подтверждающих доказательств этим обвинениям, передает «360.ru».

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