Ростовчанин захотел прогнать подругу и выбросил ее в мусоропровод

— Следствием и судом установлено, что 17 сентября 2024 года обвиняемый, находясь на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Курчатова в городе Волгодонске, в ходе конфликта со своей 33-летней знакомой обхватил руками ее ноги и, приподняв, с силой толкнул вглубь канала мусоропровода, — сообщили в ведомстве.