Ростовчанин захотел прогнать подругу и выбросил ее в мусоропровод

Жителя Волгодонска осудили на семь лет за то, что тот выбросил в мусоропровод знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
— Следствием и судом установлено, что 17 сентября 2024 года обвиняемый, находясь на шестом этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Курчатова в городе Волгодонске, в ходе конфликта со своей 33-летней знакомой обхватил руками ее ноги и, приподняв, с силой толкнул вглубь канала мусоропровода, — сообщили в ведомстве.
В результате девушка пролетела шесть этажей. Врачи диагностировали ей перелом лодыжки, вывих, многочисленные ссадины и травмы. Суд обязал виновного выплатить пострадавшей 700 тысяч рублей и присудил ему семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, говорится в публикации.
В феврале прохожие нашли новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Орехово-Зуеве. Перед тем как выбросить малыша, мать замотала его в полиэтиленовый пакет.