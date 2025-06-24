Собака с бешенством искусала девять детей в Смоленской области

Зараженная бешенством бездомная собака напала на по меньшей мере девять детей в поселке Шаталово Починковского района Смоленской области. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили местные жители.
Мать одного из пострадавших рассказала, что чипированный пес набросился на ее сына, когда они катались на велосипедах. Предварительно, от нападения этой собаки могли пострадать всего девять детей — один из них госпитализирован.
Женщина также рассказала, что после случившегося они направились в ближайшее медучреждение, где им отказали в помощи. После мать с сыном прибыли в областную больницу, где мальчику также не стали делать прививку, и лишь после этого они попали в травмпункт — там пострадавшему обработали рану и поставили вакцину.
— Данную ситуацию упускать из-под контроля нельзя, это не комар укусил, а животное у которого выявили бешенство! Виновные должны быть наказаны! — передает Telegram-канал «Подслушано Смоленск».
Ранее в Амурской области алабай напал на девятилетнего мальчика, причинив ему серьезные травмы. Ребенок был госпитализирован с переломами лучевой и локтевой костей.