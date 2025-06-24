Собака с бешенством искусала девять детей в Смоленской области

Женщина также рассказала, что после случившегося они направились в ближайшее медучреждение, где им отказали в помощи. После мать с сыном прибыли в областную больницу, где мальчику также не стали делать прививку, и лишь после этого они попали в травмпункт — там пострадавшему обработали рану и поставили вакцину.