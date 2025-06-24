Россиянин выбросил надоедливую подругу в мусоропровод и поплатился

Ранее сообщалось, что вооружившийся ножом россиянин зашел в соседний вагон поезда и, угрожая одной из пассажирок расправой, загнал ее в купе, откуда не выпускал. Происшествие случилось в пути следования состава по Юго-Восточному участку железной дороги в Воронежской области.