«Израиль заплатил высокую цену за это»: Пезешкиан рассказал, чем обернулись атаки по ядерным объектам Ирана

Ранее власти Израиля приняли решение прекратить удары по противнику, проведя переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает «Царьград». Однако позже начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир сообщил, что военная операция продолжается и в ближайшее время перейдет в новую фазу. При этом он подчеркнул, что сейчас приоритетной задачей для армии Израиля остается ситуация в секторе Газа.