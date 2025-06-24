«Израиль заплатил высокую цену за это»: Пезешкиан рассказал, чем обернулись атаки по ядерным объектам Ирана

Пезешкиан заявил, что ЦАХАЛ не достигла поставленных в войне с Ираном целей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударами по иранским ядерным объектам не достигла поставленных целей по их уничтожению и дестабилизации общества. Однако при этом израильская сторона потеряла значительное количество различных ресурсов, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Хотя гибель ряда наших любимых граждан, женщин и детей, ученых и военных командиров, а также повреждение некоторой инфраструктуры считаются большой потерей и раной для нашей родины, ущерб, понесенный Израилем, несмотря на его жесткую пропаганду и цензуру СМИ, был за пределами воображения», — заявил Пезешкиан в письменном обращении к жителям Ирана. Информацию передает РИА «Новости».
Масуд Пезешкиан охарактеризовал ирано-израильское противостояние как «историческое и значимое» и сообщил о завершении «12-дневного конфликта», начатого, по его словам, Тель-Авивом по «надуманным причинам». Глава Исламской Республики подчеркнул, что местное население проявило единство, стремясь восстановить нормальный уклад жизни на всей территории Ирана.
Ранее власти Израиля приняли решение прекратить удары по противнику, проведя переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает «Царьград». Однако позже начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир сообщил, что военная операция продолжается и в ближайшее время перейдет в новую фазу. При этом он подчеркнул, что сейчас приоритетной задачей для армии Израиля остается ситуация в секторе Газа.