МО: над регионами России сбили 22 украинских дрона

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 22 украинских дрона в период с 16:10 до 19:50 по московскому времени над территорией нескольких российских областей. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что все перехваченные дроны были самолетного типа.
Наибольшее количество БПЛА, а именно 14, было сбито над Воронежской областью. Также были ликвидированы 4 дрона над Белгородской областью, 3 — над Саратовской областью, и по одному БПЛА уничтожено над Республикой Татарстан и Самарской областью.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ.
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