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В Ростове задержали директора «Водоканала»

В Ростовской области задержан руководитель компании «Ростовводоканал» Евгений Юркин. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Юркина задержали в Ростовской области.

В Ростовской области задержан руководитель компании «Ростовводоканал» Евгений Юркин. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Директор ростовского “Водоканала” Юркин задержан», — рассказали правоохранители агентству РИА Новости. Там добавили, что предварительно его обвиняют в раскрытии государственной тайны.

В 2023 году Евгений Юркин был назначен генеральным директором АО «Ростовводоканал». Ранее, с 2010 года, он работал в ООО «Водоканалстройкомплект», где прошел путь от ведущего инженера до главы компании.