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Пострадавшего при нападении льва директора крымского «Тайгана» перевезли в Краснодар

Владельца зоопарка «Тайган» Олега Зубкова, который серьёзно пострадал после нападения льва, перевозят из Крыма в Краснодар на вертолёте. Информацию об этом передаёт Mash.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, в результате нападения хищника у мужчины повреждены гортань, лёгкие и пищевод. На данный момент, несмотря на полученные раны, он находится в сознании. Также медики приняли решение, что Зубкова необходимо госпитализировать в центр грудной хирургии, краевую клиническую больницу № 1 имени профессора Очаповского, куда его доставят в ближайшее время.

Напомним, 22 июня на владельца «Тайгана» напал лев во время кормления. В октябре прошлого года в парке львы загрызли одну из сотрудниц Леокадию Перевалову, которая проработала там много лет. Тогда Зубков заявил, что руководство парка не планирует усыплять львов, которые убили женщину. В этот раз льва тоже не будут усыплять — экспертная комиссия решила, что хищник повёл себя как заложено природой, а человек совершил ошибку.