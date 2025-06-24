Пострадавшего при нападении льва директора крымского «Тайгана» перевезли в Краснодар

Напомним, 22 июня на владельца «Тайгана» напал лев во время кормления. В октябре прошлого года в парке львы загрызли одну из сотрудниц Леокадию Перевалову, которая проработала там много лет. Тогда Зубков заявил, что руководство парка не планирует усыплять львов, которые убили женщину. В этот раз льва тоже не будут усыплять — экспертная комиссия решила, что хищник повёл себя как заложено природой, а человек совершил ошибку.