Девушки в центре Москвы стали жертвами учеников «гуру секса»

Стало известно, что инциденты с домогательствами к двушкам в центре Москвы связаны с так называемыми тренингами по пикапу. Их проводит один из блогеров, который называет себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто провоцирует мужчин на действия, которые можно квалифицировать как домогательства, называя это «телесным тренингом». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».