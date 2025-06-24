ТАСС: Директор «Ростовводоканала» Юркин задержан в Ростовской области

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве был задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. За противоправную деятельность ему может грозить до восьми лет лишения свободы.