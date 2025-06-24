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ТАСС: Директор «Ростовводоканала» Юркин задержан в Ростовской области

Директор АО «Ростовводоканал» Евгений Юркин задержан правоохранителями по подозрению в разглашении гостайны.

Источник: Комсомольская правда

Директор компании «Ростовводоканал» Евгений Юркин был задержан в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Директор АО Ростовводоканал Евгений Юркин был задержан», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, о которых сообщает источник, Юркин был задержан по подозрению в разглашении государственной тайны. Других подробностей об инциденте и причинах задержания директора «Ростовводоканала» не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве был задержан директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. За противоправную деятельность ему может грозить до восьми лет лишения свободы.