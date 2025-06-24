Reuters: США протестировали радар против России и Китая

Испытания прошли накануне на Аляске.
Пентагон успешно провел испытания радара дальнего действия против России и Китая на военном объекте в штате Аляска. Об этом сообщает Министерство обороны США. Новый радар способен фиксировать и отслеживать ракетные угрозы, в том числе со стороны России и Китая, а в перспективе может быть интегрирован в систему противоракетной обороны «Золотой купол».
«Радар дальнего обнаружения успешно получил, отследил и передал данные о ракетных целях. Это ключевые задачи программы “Золотой купол” стоимостью 175 миллиардов долларов, направленной на защиту США и, возможно, союзников от баллистических ракет», — цитирует слова Минобороны агентство Reuters.
Новый радар способен фиксировать и отслеживать ракетные угрозы, в том числе со стороны России и Китая. В перспективе он может быть интегрирован в систему противоракетной обороны «Золотой купол», которая направлена на создание сети спутников для обнаружения, отслеживания и перехвата приближающихся ракет.