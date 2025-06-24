Reuters: США протестировали радар против России и Китая

Пентагон успешно провел испытания радара дальнего действия против России и Китая на военном объекте в штате Аляска. Об этом сообщает Министерство обороны США. Новый радар способен фиксировать и отслеживать ракетные угрозы, в том числе со стороны России и Китая, а в перспективе может быть интегрирован в систему противоракетной обороны «Золотой купол».