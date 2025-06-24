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Эксперт по лжи и языку оправдал матерящегося на камеру Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывал искренний гнев, поэтому использовал ненормативную лексику, комментируя ситуацию вокруг Израиля и Ирана. Об этом сообщил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

Нахмуренные и сдвинутые брови Трампа указывают на его гнев.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывал искренний гнев, поэтому использовал ненормативную лексику, комментируя ситуацию вокруг Израиля и Ирана. Об этом сообщил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

«У Трампа здесь сильный искренний гнев, он показывает, что вся эта ситуация ему уже надоела», — рассказал Анищенко в ходе беседы с aif.ru. Он отметил, что по выражению лица Трампа заметны сильно нахмуренные и сдвинутые брови, что говорит о гневе.

Во время высказываний он кивал головой и наклонялся вперед, демонстрируя давление и уверенность. Также в моменты раздражения у него отмечается четкая артикуляция: особенно на звуке «О “он напрягает губы и придает речи гневную интонацию, рассказал профайлер.

Сегодня, 24 июня, во время общения с прессой Трамп прибег к ненормативной лексике, говоря, что Иран и Израиль уже не отдают отчет своим действиям. Видео заявления президента публикует URA.RU.

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