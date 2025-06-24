Эксперт по лжи и языку оправдал матерящегося на камеру Трампа

«У Трампа здесь сильный искренний гнев, он показывает, что вся эта ситуация ему уже надоела», — рассказал Анищенко в ходе беседы с aif.ru. Он отметил, что по выражению лица Трампа заметны сильно нахмуренные и сдвинутые брови, что говорит о гневе.