Губернатор Бусаргин получил информацию от Минобороны по атаке БПЛА под Саратовом

Вечером 24 июня на территории России была зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. О появлении дронов в воздушном пространстве сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей, а также ряда других регионов страны. Кроме того, атаки были отражены и в Татарстане — по сообщениям местных источников, беспилотники достигли Казани и Иннополиса. За развитием ситуации и подробностями отражения атак на территории России 24 и 25 июня можно следить в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.