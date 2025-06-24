Губернатор Бусаргин получил информацию от Минобороны по атаке БПЛА под Саратовом

О БПЛА предупредили в Минобороны.
Угроза БПЛА объявлена в Саратовской области 24 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА Украины атаковали Россию и долетели до Татарстана: онлайн-трансляция.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин у себя в telegram-канале.
Вечером 24 июня на территории России была зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. О появлении дронов в воздушном пространстве сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей, а также ряда других регионов страны. Кроме того, атаки были отражены и в Татарстане — по сообщениям местных источников, беспилотники достигли Казани и Иннополиса. За развитием ситуации и подробностями отражения атак на территории России 24 и 25 июня можно следить в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.