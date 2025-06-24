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Baza: не менее шести взрывов прогремело над Казанью

В небе над Казанью местные жители услышали несколько взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

В небе сбили беспилотники.

В небе над Казанью местные жители услышали несколько взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА Украины атаковали Россию и долетели до Татарстана: онлайн-трансляция.

«Над Казанью отражают атаку БПЛА. Жители слышали не менее шести взрывов в небе. По предварительным данным, система ПВО сбивает беспилотники», — говорится в сообщении канала.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Это сделали для безопасности полетов воздушных судов.

Украина массово атаковала Россию дронами вечером 24 июня. О беспилотниках в небе сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей и Татарстана. Последние новости об атаках — в трансляции URA.RU.

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