Baza: не менее шести взрывов прогремело над Казанью

В небе сбили беспилотники.
В небе над Казанью местные жители услышали несколько взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
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«Над Казанью отражают атаку БПЛА. Жители слышали не менее шести взрывов в небе. По предварительным данным, система ПВО сбивает беспилотники», — говорится в сообщении канала.
Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Это сделали для безопасности полетов воздушных судов.
Украина массово атаковала Россию дронами вечером 24 июня. О беспилотниках в небе сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей и Татарстана. Последние новости об атаках — в трансляции URA.RU.