В Ульяновской области отразили атаку беспилотников

Губернатор добавил, что все спецслужбы региона продолжают работать в режиме полной боевой готовности. Он также получает обновления о ситуации каждый час.
Ранее сегодня сообщалось, что силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона над пятью российскими регионами. Наибольшее количество БПЛА было сбито в Воронежской области — 13 штук.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше