Трамп по пути на саммит НАТО заявил о возможности заключения сделки с РФ.
Президент США Дональд Трамп планирует заключить сделку по Украине с российской стороной. Такое заявление он сделал перед саммитом НАТО, когда журналисты спросили у него про формулировки в отношении Москвы, которые могут быть включены в итоговое заявление в рамках мероприятия. Главное о ходе спецоперации к вечеру 24 июня — в материале URA.RU.
Трамп заинтересован в сделке с Москвой по Киеву.
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Во время полета на саммит Североатлантического альянса в Нидерланды журналисты задали Дональду Трампу вопрос относительно возможных формулировок о Москве, которые могут включить в итоговый документ. Он ответил, что недавно говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Тот спросил у него, требуется ли США помощь в ситуации на Ближнем Востоке. Трамп ответил отрицательно, отметив, что ему требуется помощь в сотрудничестве с Россией. После этого американский лидер заявил о надеждах на достижение с Путиным сделки по Украине.
Итоги саммита НАТО стали неутешительными для Зеленского.
В Нидерландах завершились переговоры стран-членов альянса, в том числе по военной поддержке Киева. Согласно итогам, президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, не получит новых гарантий помощи или поставок вооружения. Подобным, вероятно, не будут заниматься даже европейские партнеры Киева.
Как уточняют источники Politico, сейчас украинская делегация пытается получить от Дональда Трампа обязательства, которые позволили бы стране и ее союзникам закупать американское оружие. Пока итоги этого неизвестны.
ВС РФ запутали украинцев секс-куклами.
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Российские военные использовали надувных кукол из секс-шопа для создания ложных целей украинской армии на фронте. Военно-политический аналитик Ян Гагин рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU, что в начале спецоперации среди товаров одного из магазинов для взрослых были обнаружены надувные манекены. После обсуждения их нестандартного применения возникла идея имитировать ими присутствие личного состава армии на передовой. Такой подход позволил отвлечь внимание ВСУ и вынудить их расходовать боеприпасы на фиктивные цели.
Также Гагин подчеркнул, что основная проблема этой инициативы заключалась в отсутствии теплового излучения у надувных кукол, поэтому они были незаметны для широко применяемых тепловизионных приборов. Однако и в этой ситуации российские военные проявили находчивость, оснастив манекены нагревательными элементами.
Диверсанты Украины переоделись в гражданское, чтобы не попасться ВС РФ.
Переодетые в гражданское бойцы ВСУ не смогли обмануть российских военных в курском приграничье Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
За последние сутки в приграничных районах Курской области задержали несколько украинских диверсантов, передвигавшихся в регионе в гражданской одежде. Они пытались выдать себя за якобы случайно оказавшихся вблизи госграницы местных жителей. Уже установлено, что такие инциденты имеют системный характер. Правоохранители ведут следственные мероприятия, результаты которых будут представлены общественности.
Штурмовики ликвидировали бронированную технику ВСУ.
Истребители Су-25 атаковали бронетехнику и личный состав ВС Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг». Авиаудары наносились парами самолетов на низких высотах, что способствовало более точному поражению целей. По возвращении на аэродром инженерно-технический персонал приступил к подготовке самолетов к следующему этапу боевых вылетов, передает «Пятый канал».