Трамп заявил о желании заключить сделку с РФ по Украине: главное об СВО за 24 июня

Во время полета на саммит Североатлантического альянса в Нидерланды журналисты задали Дональду Трампу вопрос относительно возможных формулировок о Москве, которые могут включить в итоговый документ. Он ответил, что недавно говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Тот спросил у него, требуется ли США помощь в ситуации на Ближнем Востоке. Трамп ответил отрицательно, отметив, что ему требуется помощь в сотрудничестве с Россией. После этого американский лидер заявил о надеждах на достижение с Путиным сделки по Украине.