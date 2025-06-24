«Морское кладбище»: На испанском пляже нашли пять тел со связанными руками

Ранее в Нижегородской области обнаружили труп женщины с застрявшей в заборе головой. Как сообщили очевидцы, пострадавшая имела проблемы с алкоголем и, по предварительным данным, накануне пыталась покончить с собой. Тело было обнаружено прохожими.