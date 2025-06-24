«Морское кладбище»: На испанском пляже нашли пять тел со связанными руками

Местные власти начали расследование обстоятельств случившегося. Известно, что большинство жертв являются нелегальными мигрантами, предпочитающими опасный морской путь из Африки в Европу ради лучшей жизни. Многие скрывают жестокость обращения, с которым сталкиваются в дороге, боясь разоблачения и депортации.
Проблема гибели мигрантов в Средиземноморье давно тревожит общественность. Только за последние полгода на побережье Балеарских островов — Майорки, Ибицы и Форментеры — найдены около 30 тел. Испанские журналисты назвали эти места «морскими кладбищами».
Ранее в Нижегородской области обнаружили труп женщины с застрявшей в заборе головой. Как сообщили очевидцы, пострадавшая имела проблемы с алкоголем и, по предварительным данным, накануне пыталась покончить с собой. Тело было обнаружено прохожими.