«Трогают, снимают и тащат в туалет»: участники пикап-курсов довели до истерики жительниц Москвы

Ранее в России уже возбуждались уголовные дела против инфокоучей, чьи тренинги сопровождались скандалами и обвинениями в мошенничестве: так, в марте 2024 года в России был заочно арестован и объявлен в международный розыск Денис Байгужин. Однако выяснилось, что он продолжает дистанционно вести «школу соблазнения богатых мужчин» из Дубая. Свои курсы женский пикап-коучер продает за 350 тысяч рублей.