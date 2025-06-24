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В Воронежской области за день уничтожили более 40 беспилотников

Силы противовоздушной обороны за день уничтожили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в одном из округов обломки сбитых беспилотников повредили четыре автомобиля. Обошлось без пострадавших.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, предупредил Гусев.

По данным Минобороны РФ, в период с 13:00 до 19:50 по московскому времени над территорией Воронежской области были перехвачены и уничтожены 20 беспилотников.

В ночь на вторник беспилотник Вооруженных сил Украины повредил многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. В одной из квартир начался пожар. Пострадали два человека, среди них — мужчина с осколочными ранениями. Кроме того, из здания эвакуировали около 100 человек, включая 30 детей. Следственный комитет России начал расследование.

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