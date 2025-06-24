В Воронежской области за день уничтожили более 40 беспилотников

По его словам, в одном из округов обломки сбитых беспилотников повредили четыре автомобиля. Обошлось без пострадавших.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, предупредил Гусев.
По данным Минобороны РФ, в период с 13:00 до 19:50 по московскому времени над территорией Воронежской области были перехвачены и уничтожены 20 беспилотников.
В ночь на вторник беспилотник Вооруженных сил Украины повредил многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. В одной из квартир начался пожар. Пострадали два человека, среди них — мужчина с осколочными ранениями. Кроме того, из здания эвакуировали около 100 человек, включая 30 детей. Следственный комитет России начал расследование.