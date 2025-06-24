СК предъявил мужчине обвинение в покушении на убийство ребенка в Шереметьево

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что вечером 23 июня в зоне выдачи багажа терминала С аэропорта Шереметьево мужчина в состоянии наркотического опьянения подошел к двухлетнему мальчику, схватил его и силой кинул об пол. В итоге ребенок ударился головой и потерял сознание. Мальчик находится в коме, врачи пытаются спасти его. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова уточнила, что на восстановление здоровья мальчика понадобится не меньше месяца.