СК предъявил мужчине обвинение в покушении на убийство ребенка в Шереметьево

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 31-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка, которое он совершил вчера вечером, находясь в зоне прилета аэропорта (ч. 3 ст. 30, п.п. “в, и” ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе мужчина сообщил следователю, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на последующий рейс в ближнее зарубежье. Объяснить причины своего поступка обвиняемый не смог», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у мужчины взяты образцы крови, изъят телефон и предметы одежды, по которым будут назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все обстоятельства. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что вечером 23 июня в зоне выдачи багажа терминала С аэропорта Шереметьево мужчина в состоянии наркотического опьянения подошел к двухлетнему мальчику, схватил его и силой кинул об пол. В итоге ребенок ударился головой и потерял сознание. Мальчик находится в коме, врачи пытаются спасти его. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова уточнила, что на восстановление здоровья мальчика понадобится не меньше месяца.