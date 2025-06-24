Shot: Взрывы на фоне работы ПВО произошли в Казани

Жители Казани сообщили о взрывах в небе на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Информацию во вторник, 24 июня, передает Telegram-канал Shot.
Согласно предоставленной информации, было сбито несколько воздушных целей. В частности, жители Авиастроительного района сообщили о нескольких мощных взрывах и следах черного дыма в небе около 19:50 по местному времени, говорится в публикации.
Официального подтверждения информации об уничтожении нескольких целей не поступало. Но, по данным Минобороны РФ, в период с 16:10 до 19:50 по Москве над Татарстаном уничтожили один беспилотник.
В ночь на 24 июня, по информации ведомства, средства ПВО ночью уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России.