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Shot: Взрывы на фоне работы ПВО произошли в Казани

Жители Казани сообщили о взрывах в небе на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Информацию во вторник, 24 июня, передает Telegram-канал Shot.

Жители Казани сообщили о взрывах в небе на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Информацию во вторник, 24 июня, передает Telegram-канал Shot.

Согласно предоставленной информации, было сбито несколько воздушных целей. В частности, жители Авиастроительного района сообщили о нескольких мощных взрывах и следах черного дыма в небе около 19:50 по местному времени, говорится в публикации.

Официального подтверждения информации об уничтожении нескольких целей не поступало. Но, по данным Минобороны РФ, в период с 16:10 до 19:50 по Москве над Татарстаном уничтожили один беспилотник.

В ночь на 24 июня, по информации ведомства, средства ПВО ночью уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России.