Атаки БПЛА зафиксированы в Ульяновской области

БПЛА заметили в небе в Ульяновской области.
Атаки восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ были отражены на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области в ночь на 24 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.
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«Отражены атаки восьми вражеских БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Русских.
Губернатор также добавил, что региональные спецслужбы продолжают работать в режиме полной боевой готовности. Доклады о ситуации поступают каждый час.
Как сообщало URA.RU ранее, угроза БПЛА была объявлена 24 июня в Саратовской области. О появлении со стороны Украины дронов в воздушном пространстве также сообщили жители Ростовской, Воронежской областей, а также ряда других регионов страны.