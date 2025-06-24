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Атаки БПЛА зафиксированы в Ульяновской области

Атаки восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ были отражены на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области в ночь на 24 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

БПЛА заметили в небе в Ульяновской области.

Атаки восьми беспилотных летательных аппаратов ВСУ были отражены на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области в ночь на 24 июня. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

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«Отражены атаки восьми вражеских БПЛА на территории четырех муниципальных образований Ульяновской области. Пострадавших и повреждений нет», — отметил Русских.

Губернатор также добавил, что региональные спецслужбы продолжают работать в режиме полной боевой готовности. Доклады о ситуации поступают каждый час.

Как сообщало URA.RU ранее, угроза БПЛА была объявлена 24 июня в Саратовской области. О появлении со стороны Украины дронов в воздушном пространстве также сообщили жители Ростовской, Воронежской областей, а также ряда других регионов страны.

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