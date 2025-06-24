Великобритания готовится к войне на своей территории

В Британии официально объявили о планах подготовки к войне на своей территории.
Великобритания впервые за долгие годы призвала готовиться к возможной войне на собственной территории. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности, опубликованной британским правительством.
«Впервые за многие годы нам нужно активно готовиться к возможной угрозе непосредственно на территории Великобритании, в том числе в условиях потенциального военного конфликта», — говорится в документе. Разработчики стратегии связывают это с действиями России на Украине.
В тексте документа Россия упоминается 28 раз. В опубликованном ранее, 2 июня, стратегическом оборонном обзоре британское правительство назвало Россию «непосредственной и насущной угрозой» для страны. Российское посольство в Лондоне категорически отвергло эти обвинения.