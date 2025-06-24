Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания готовится к войне на своей территории

Великобритания впервые за долгие годы призвала готовиться к возможной войне на собственной территории. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности, опубликованной британским правительством.

В Британии официально объявили о планах подготовки к войне на своей территории.

Великобритания впервые за долгие годы призвала готовиться к возможной войне на собственной территории. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности, опубликованной британским правительством.

«Впервые за многие годы нам нужно активно готовиться к возможной угрозе непосредственно на территории Великобритании, в том числе в условиях потенциального военного конфликта», — говорится в документе. Разработчики стратегии связывают это с действиями России на Украине.

В тексте документа Россия упоминается 28 раз. В опубликованном ранее, 2 июня, стратегическом оборонном обзоре британское правительство назвало Россию «непосредственной и насущной угрозой» для страны. Российское посольство в Лондоне категорически отвергло эти обвинения.