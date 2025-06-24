Крокодил съел 19-летнего футболиста в Мозамбике

В Мозамбике 19-летний футболист Эстевау Альберто Жино, выступающий за клуб второго дивизиона «Атлетико Минейро де Тете», умер на тренировке после нападения крокодила. Об этом пишет издание Daily Sun.
Сообщается, что игрок тренировался на берегу реки Замбези в западной провинции Тете, когда произошел трагический инцидент. После пробежки футболист наклонился к воде, когда на него напал пятиметровый крокодил.
При этом двое соседей погибшего футболиста стали свидетелями ужасающего нападения, однако помочь ему не смогли.
В местной полиции подтвердили факт нападения, заявив, что тело Эстевау Алберту Жино до сих пор не найдено.
Напомним, ранее сообщалось, что в Индонезии крокодил напал на беременную женщину, которая готовила обед на своей кухне. Хищник утащил жертву под воду.