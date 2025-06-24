Напавшего на ребенка в Шереметьеве мужчину обвинили в покушении на убийство

Правоохранители предъявили обвинение в покушении на убийство мужчине, который бросил двухлетнего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).
По словам представителей ведомства, в ходе допроса нападавший рассказал, что был в воздушной гавани транзитом и в момент случившегося ждал начала посадки на рейс. Однако он не смог объяснить, зачем бросил мальчика на пол. Правоохранители взяли у мужчины образцы крови и изъяли его личные вещи, в том числе телефон.
— В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — передает официальный Telegram-канал СК.
Инцидент произошел 23 июня. Нападавшим оказался 31-летний гражданин Белоруссии, который прилетел из Каира. Он внезапно подошел к афганской семье, прилетевшей из Кабула, и напал на их ребенка. Малыш получил перелом позвоночника и свода черепа. Отец пострадавшего мальчика позже рассказал, что не был на месте, когда незнакомец напал на его сына.