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Напавшего на ребенка в Шереметьеве мужчину обвинили в покушении на убийство

Правоохранители предъявили обвинение в покушении на убийство мужчине, который бросил двухлетнего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Правоохранители предъявили обвинение в покушении на убийство мужчине, который бросил двухлетнего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник, 24 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

По словам представителей ведомства, в ходе допроса нападавший рассказал, что был в воздушной гавани транзитом и в момент случившегося ждал начала посадки на рейс. Однако он не смог объяснить, зачем бросил мальчика на пол. Правоохранители взяли у мужчины образцы крови и изъяли его личные вещи, в том числе телефон.

— В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — передает официальный Telegram-канал СК.

Инцидент произошел 23 июня. Нападавшим оказался 31-летний гражданин Белоруссии, который прилетел из Каира. Он внезапно подошел к афганской семье, прилетевшей из Кабула, и напал на их ребенка. Малыш получил перелом позвоночника и свода черепа. Отец пострадавшего мальчика позже рассказал, что не был на месте, когда незнакомец напал на его сына.