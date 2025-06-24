Напавшего на ребенка в Шереметьеве мужчину обвинили в покушении на убийство

По словам представителей ведомства, в ходе допроса нападавший рассказал, что был в воздушной гавани транзитом и в момент случившегося ждал начала посадки на рейс. Однако он не смог объяснить, зачем бросил мальчика на пол. Правоохранители взяли у мужчины образцы крови и изъяли его личные вещи, в том числе телефон.