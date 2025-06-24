Кинувший ребенка на пол в аэропорту мужчина наблюдался у психиатра и любил выпить

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области сообщили ТАСС, что мужчине, уронившему ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, инкриминируют покушение на убийство. Мотивы своего поступка задержанный объяснить не сумел.
Выяснилось, что злоумышленником, совершившим нападение на малыша, является 31-летний гражданин Белоруссии, Владимир Витиков. Он совершил акт насилия в отношении двухлетнего ребенка в столичном аэропорту Шереметьево, подняв его и с силой бросив на пол. Задержанный находился в состоянии наркотического опьянения и после ареста демонстрировал неадекватное поведение.
Если верить информации из социальных сетей, каждый отпуск Владимира не обходился без злоупотребления спиртными напитками. Он часто проводил время с друзьями в кафе или на природе. Нередко такие встречи заканчивались алкогольным психозом. Со слов его приятеля Андрея (имя изменено в целях конфиденциальности), Владимир наблюдался у психиатра. Есть основания полагать, что он страдал от шизофрении.