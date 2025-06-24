Следственный комитет предъявил обвинение мужчине, напавшему на ребёнка в Шереметьево

Ранее Life.ru писал, что в столичном аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка. 31-летний мужчина, прибывший рейсом из Кабула, внезапно напал на малыша, находившегося в зоне выдачи багажа. Злоумышленник поднял ребёнка и с силой бросил его на пол, в результате чего мальчик потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у ребёнка кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.