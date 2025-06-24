На западе Украины обвалился автомобильный мост

В Закарпатской области Украины обвалился мост на участке автомобильной дороги государственного значения, заявил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Мирослав Билецкий.
«В Закарпатье зафиксировали разрушение моста между селом Подполозье и поселком Ждениево на участке автомобильной дороги государственного значения Т-0710 Нижние Ворота — Ужок», — говорится в его публикации.
Как сообщил Билецкий, без сообщения остались восемь населенных пунктов региона, однако никто не пострадал.
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что в селе Великий Березный, расположенном в Закарпатской области, произошел конфликт между местными цыганами и сотрудниками государственной пограничной службы Украины.