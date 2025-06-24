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На западе Украины обвалился автомобильный мост

Обвал моста на участке автомобильной дороги государственного значения произошел в Закарпатской области.

Источник: Аргументы и факты

В Закарпатской области Украины обвалился мост на участке автомобильной дороги государственного значения, заявил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Мирослав Билецкий.

«В Закарпатье зафиксировали разрушение моста между селом Подполозье и поселком Ждениево на участке автомобильной дороги государственного значения Т-0710 Нижние Ворота — Ужок», — говорится в его публикации.

Как сообщил Билецкий, без сообщения остались восемь населенных пунктов региона, однако никто не пострадал.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что в селе Великий Березный, расположенном в Закарпатской области, произошел конфликт между местными цыганами и сотрудниками государственной пограничной службы Украины.