Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Москвичка, арестованная в Петербурге за попытку заложить СВУ, готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины, сообщила ранее объединенная пресс-служба судов города.
«СВУ пытались заложить под автомобиль, который принадлежит начальнику отдела петербургской IT-компании, которая занимается разработкой беспилотных авиационных систем», — сообщил собеседник агентства.
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