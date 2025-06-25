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Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге

Задержанная в Петербурге женщина готовила покушение на главу IT отдела фирмы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Москвичка, арестованная в Петербурге за попытку заложить СВУ, готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.

Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины, сообщила ранее объединенная пресс-служба судов города.

«СВУ пытались заложить под автомобиль, который принадлежит начальнику отдела петербургской IT-компании, которая занимается разработкой беспилотных авиационных систем», — сообщил собеседник агентства.

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