СК: мужчине, бросившему ребенка на пол в Шереметьево, предъявили обвинения

Нападение на двухлетнего ребенка произошло 24 июня. Гражданин Белоруссии поднял малыша на руки, после чего швырнул об пол. Установлено, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.