Белый дом обозвал информатора CNN неудачником из-за публикации про Иран

«Эта предполагаемая “оценка” совершенно неверна и была классифицирована как “совершенно секретно”, но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе. Утечка этой предполагаемой оценки является явной попыткой унизить достоинство президента [Дональда] Трампа и дискредитировать отважных летчиков-истребителей, которые прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана», — заявила Левитт.