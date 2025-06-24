Москвичка планировала устроить теракт в Петербурге

Девушку задержали при попытке подрыва авто.
В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу 24-летнюю москвичку по подозрению в попытке теракта. Девушка решила установить взрывное устройство на автомобиль топ-менеджера одной из организаций и при попытке покинуть место преступления была задержана сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Девушка, не имеющая регистрации на территории РФ, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц. Подозреваемая была задержана 19 июня при попытке установить взрывное устройство на автомобиль одного из начальников отдела общества с ограниченной ответственностью», — говорится в сообщении.
Меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа для подозреваемой избрал Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Девушка полностью признала причастность к инциденту. Обвинение ей пока не предъявлялось.
Как сообщало URA.RU, ранее ФСБ и следственные органы сообщали о задержаниях граждан, обвиняемых в подготовке взрывов на объектах РЖД, военных аэродромах и передаче секретных данных ГУР Украины. Подсудимые категорически отрицают причастность к диверсиям.