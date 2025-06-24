Москвичка планировала устроить теракт в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу 24-летнюю москвичку по подозрению в попытке теракта. Девушка решила установить взрывное устройство на автомобиль топ-менеджера одной из организаций и при попытке покинуть место преступления была задержана сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.