В Санкт-Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт

— Подозреваемая предприняла попытку установки СВУ под указанную машину для ее последующего подрыва и гибели начальника отдела с целью воздействия на принятие решений органами власти. Но, по независящим от нее обстоятельствам, установить СВУ она не смогла. После чего при попытке покинуть место совершения преступления ее задержали сотрудники УФСБ РФ, — рассказали в судебной пресс-службе.