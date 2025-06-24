В Санкт-Петербурге арестовали москвичку за попытку устроить теракт

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО москвичку, подозреваемую в попытке заложить СВУ под машину одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов из Украины. Об этом во вторник, 24 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
— Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летней уроженки Москвы, не имеющей регистрации на территории РФ, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 — пункт «а» части 2 статьи 205 «Покушение на теракт» УК России, пункт «а» части 3 статьи 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ, — сказано в Telegram-канале судов.
Следствие считает, что девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей власти в России, получила задание от неустановленных лиц. Оно заключалось в том, что она должна была установить СВУ на машину одного из начальников отдела общества с ограниченной ответственностью.
— Подозреваемая предприняла попытку установки СВУ под указанную машину для ее последующего подрыва и гибели начальника отдела с целью воздействия на принятие решений органами власти. Но, по независящим от нее обстоятельствам, установить СВУ она не смогла. После чего при попытке покинуть место совершения преступления ее задержали сотрудники УФСБ РФ, — рассказали в судебной пресс-службе.
Срок меры пресечения избран по 18 августа.
Следствие полагает, что задание фигурантке отправляли лица из «Легиона “Свобода России”*.
23 июня правоохранители задержали жителя Татарстана, который занимался подготовкой взрыва на нефтехимическом заводе в Нижнекамске. Задержанный работал на этом предприятии.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.