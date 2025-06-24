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На Кубани в ночь на 25 июня объявлена опасность БПЛА

В Краснодарском крае 24 июня введен режим опасности БПЛА. Об этом говорится в официальном уведомлении, опубликованном в приложении МЧС России.

Угроза БПЛА возникла на Кубани.

В Краснодарском крае 24 июня введен режим опасности БПЛА. Об этом говорится в официальном уведомлении, опубликованном в приложении МЧС России.

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«На территории края объявлена “Беспилотная опасность”. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве. Жителей региона призвали соблюдать меры предосторожности: отойти от окон и искать укрытия, не содержащие стекла. МЧС напомнило, что при обнаружении или падении БПЛА необходимо немедленно звонить по номеру «112».

Ведомство не уточняет, сколько времени продлится действие режима «Беспилотная опасность», а также не приводит данных о конкретных инцидентах на территории Краснодарского края. Ранее подобные предупреждения уже вводились в ряде регионов юга России из-за активности беспилотников.

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