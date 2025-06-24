DM: тела пяти человек со связанными конечностями вынесло на пляж Испании

RT напоминает, что в прошлом году на пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы и руки. И это был не единичный случай. Позже в течение одной недели нашли сразу шесть тел, передает телеканал 360. Тогда было установлено, что погибшие — это потерпевшие крушение мигранты.